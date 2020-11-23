«На меня напали»: Прилучный назвал причину, из-за которой получил травму черепа

Павел Прилучный с травмой черепа и сломанной лицевой костью попал в столичную Пироговскую клинику, до которой сумел добраться сам. По данным источников «КП», артист смог даже назвать причину тяжелой травы.

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«На меня напали», — сообщил он полицейским, которые приехали по вызову врачей в медучреждение.

Как пишет издание, в настоящее время делом Прилучного вплотную занялись правоохранительные органы. Сайт «360» также рассказал, что Павел на момент обращения в больницу был трезв, следов алкоголя в его крови не обнаружили.

Напомним, артист этим летом развелся со своей женой Агатой Муцениеце. Пара воспитывает дочь и сына, которые в основное время живут с мамой, к отцу наследники отправляются на выходные. Актер и его экс-супруга пока официальных комментариев по поводу случившегося не давали.

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