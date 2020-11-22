Редкое фото: Савельева запечатлелась с подросшим сыном от Сафонова

Экс-солистка группы «Фабрика», 36-летняя певица Саша Савельева счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Весной 2019 года звезда впервые стала мамой и подарила мужу сына Леона. Но, как водится у знаменитостей, мама с папой не спешат показывать мальчика. На кого из них больше похож малыш, знают только самые близкие.

Но Савельева изредка показывает сына в микроблоге. И, разумеется, скрывает личико наследника. На новом снимке мама позирует с Леоном на прогулке. Мальчик уже сильно подрос, на нем теплый комбинезон и шапка с помпончиком. Кадр сделан со спины.

«Сегодня, говорят, день сыновей», — подписала фото Савельева.

Подписчики в комментариях поспешили поздравить маму с этим праздником.

Кстати, тренду скрывать лицо детям следуют Полина Гагарина – она не показывает трехлетнюю дочку Мию, певец и бизнесмен Эмин Агаларов – свою младшую наследницу Афину он так же фотографирует со спины, а также Елизавета Боярская – у нее двое сыновей от Максима Матвеева, и актриса хочет, чтобы их право на частную жизнь не нарушалось с рождения.

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