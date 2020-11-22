«Нашему Ване месяц»: Подольская показала подросшего сына

38-летняя Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. Она подарила мужу, 52-летнему Владимиру Преснякову, еще одного сына. Мальчика назвали Иваном, и маме с папой было принципиально важно, чтобы их ребенок носил такое имя.

Малыш уже заметно подрос. Молодая мама запечатлела кроху на руках у старшего братика Артемия и сообщила:

«Сегодня нашему Ване 1 месяц. Пролетело время незаметно. Растем», — подписала снимок Подольская.

Артемий придерживает малыша за голову и спинку, не сводя с него глаз. А рядом позируют его двоюродные сестренки – двойняшки Юлианы Подольской. Этот день звездное семейство провело расширенным составом – дети порезвились на улице, предаваясь зимним забавам и играя в снежки, а вечером все вместе сели ужинать, чтобы отметить первый месяц жизни нового члена семьи.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году. И для певца малыш Ванечка стал третьим сыном. От первого брака с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте у звезды есть 29-летний сын Никита Пресняков, который пошел по стопам родителей и стал музыкантом.

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