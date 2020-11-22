«Мам, а ты куда?»: Кристина Асмус нарядилась в кружевные шорты для съемок

Звезда сериалов и телеведущая Кристина Асмус обожает примерять на себя разные образы. На этот раз актриса предстала перед подписчиками Instagram в очень необычном и ярком наряде. Кристина позировала в красной блузе в белый горошек, кружевных шортиках и туфлях на танкетке.

Изюминки этого лука — широкополая соломенная шляпка и кружевной зонтик. Отдельно стоит сказать о макияже Асмус. Он довольно ярок – красная помада, искусственно удлиненные ресницы. А нарисованные веснушки и взбитые кудри придают актрисе озорной и вместе с тем кукольный вид.

Куда можно отправиться в таком образе? Только на съемочную площадку!

«Выбегаю сегодня на съемку… Дочка говорит «Мам, а ты куда?». Я говорю: «На работу». Настя спрашивает: «На какую?». Я говорю «На съемки. Я ж актриса», — поделилась под яркими снимками Кристина Асмус. «У вас красивый макияж, особенно помада. Цвет супер», «Какая мадам!», «Очень красивая у вас улыбка!», «Артистка! Ну, артистка», — отреагировали на красочные фото подписчики звезды.

Кстати, сейчас блондинка занята в новом шоу ТНТ «Золото Геленджика», во время эфиров которого предстает в невероятно красивых образах.

Смотрите также