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«Мам, а ты куда?»: Кристина Асмус нарядилась в кружевные шорты для съемок

Актриса предстала в образе красивой куклы.

«Мам, а ты куда?»: Кристина Асмус нарядилась в кружевные шорты для съемок
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Звезда сериалов и телеведущая Кристина Асмус обожает примерять на себя разные образы. На этот раз актриса предстала перед подписчиками Instagram в очень необычном и ярком наряде. Кристина позировала в красной блузе в белый горошек, кружевных шортиках и туфлях на танкетке.

Изюминки этого лука — широкополая соломенная шляпка и кружевной зонтик. Отдельно стоит сказать о макияже Асмус. Он довольно ярок – красная помада, искусственно удлиненные ресницы. А нарисованные веснушки и взбитые кудри придают актрисе озорной и вместе с тем кукольный вид.
Куда можно отправиться в таком образе? Только на съемочную площадку!

«Выбегаю сегодня на съемку… Дочка говорит «Мам, а ты куда?». Я говорю: «На работу». Настя спрашивает: «На какую?». Я говорю «На съемки. Я ж актриса», — поделилась под яркими снимками Кристина Асмус.

Кристина Асмус удивила поклонников нестандартным нарядом
Кристина Асмус удивила поклонников нестандартным нарядом. Фото: instagram.com/asmuskristina/

«У вас красивый макияж, особенно помада. Цвет супер», «Какая мадам!», «Очень красивая у вас улыбка!», «Артистка! Ну, артистка», — отреагировали на красочные фото подписчики звезды.

Кстати, сейчас блондинка занята в новом шоу ТНТ «Золото Геленджика», во время эфиров которого предстает в невероятно красивых образах.

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