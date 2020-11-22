Совладелец квартиры, в которой умер Джигарханян: «Я подписал соглашение с Арменом Борисовичем»

Стало известно, что станет с жилищем покойного артиста на Арбате, где он провел свои последние дни.

Армен Джигарханян в последние годы жил в квартире в Староконюшенном переулке, которую ему когда-то предоставили московские власти. Жилище было приватизированным – часть его принадлежит второй жене Армена Борисовича — Татьяне Власовой.

больше по теме «Я тебя очень люблю!»: Татьяна Власова о последних словах Армена Джигарханяна перед смертью

Свою долю в квартире Джигарханян продал бизнесмену Юрию Растегину. Тот, в свою очередь, предоставил жилплощадь известному артисту абсолютно безвозмездно. Теперь же, когда Джигарханяна не стало, Растегин по закону имеет полное право распорядиться квартирой так, как посчитает нужным. Бизнесмен демонстрирует, что он еще и меценат. В жилище, где Армен Борисович провел свои последние дни, Юрий Растегин намерен создать музей знаменитого артиста.

«Я подписал соглашение с Арменом Борисовичем, — рассказал бизнесмен «Комсомольской правде». — Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии».

Юрий Растегин намерен в ближайшее время обсудить этот вопрос с еще одной собственницей квартиры – Татьяной Власовой. Пока о планах женщины предприниматель пока ничего не знает.

Смотрите также