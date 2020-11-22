«Случилось море»: 42-летняя Кристина Бабушкина дразнит фото в бикини на Мальдивах

Звезда сериалов Кристина Бабушкина позволила себе сделать паузу в работе и махнуть на Мальдивы. Острова, кстати, в последнее время стали невероятно популярными среди российских селебрити. Из-за эпидемии коронавируса большинство стран Юго-Восточной Азии закрыли свои границы, Мальдивы же решили этого не делать.

Кристина Бабушкина дала понять, что она невероятно счастлива оказаться в «коралловом» государстве. Статная красавица впервые позволила себе предстать перед подписчиками Instagram без верхней одежды. Кристина Бабушкина поделилась фото в ярком бикини, в наброшенном поверх пляжном парео.

«Вот и на моей улице случилось море», — подписала актриса дерзкий для себя снимок.

42-летняя Кристина Бабушкина выглядит роскошно. Она стройна и подтянута, грудь, талия, длинные ножки.

больше по теме Звезда «Кровавой барыни» Кристина Бабушкина кардинально сменила имидж и стала роковой брюнеткой

Поклонники звезды признались, что не ожидали увидеть в ее микроблоге подобный снимок. Но смелый поступок актрисы фанаты оценили, давая понять, что он им понравился. Не стоило так долго прятать от общественности такую красоту!

«Какая ты прекрасная!», «Боже… Какая красота!», «Вот это да! Невероятная! Привет семье», «Генерал Ходяков раздобрился и дал добро на Мальдивы, чтобы супруга похвасталась новой покупкой. Как раз смотрю «Беспринципных» и сразу вспомнился этот момент. Кристина, вы супер», — восторгаются фанаты актрисы.

Смотрите также: