Мамина радость: Шубская в мини-платье и стильных мюлях показала младших внуков Глаголевой

Судя по свежим кадрам в Stories микроблога, 27-летняя Анастасия Шубская не спешит показывать личико младшего сынишки — шестимесячного Ильи. Супруги во второй раз стали родителями в мае этого года. А возлюбленная чемпиона уже демонстрирует фигуру в летних нарядах. Дочка ныне покойной актрисы Веры Глаголевой поздравила поклонников с Днем сыновей, и опубликовала редкие семейные кадры, на которых она запечатлена с младшими внуками именитого режиссера. Помимо Илюши у модели также есть двухлетний сын Сережа. Он уже увлекается хоккеем, а папа подарил ему собственную мини-клюшку.

Перед объективом камеры Шубская предстала в черном мини-платье с воланом на плече и стильных мюлях. Младшего сынишку модель держала на руках, а старший — стоял рядом с мамой. Личико крохи Анастасия предусмотрительно скрыла.

«С Днем сыновей», — подписала кадры модель.

Не так давно дочка актрисы отметила свой день рождения. По этому случаю именинница устроила небольшое торжество. Шубскую с 27-летием в виде музыкального подарка поздравила Пелагея. Она вышла на импровизированную сцену вместе с Сергеем Шнуровым.

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