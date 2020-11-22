Как на подиуме: внучка Пугачевой в глянцевом пуховике устроила дефиле прямо на улице

Внучка Аллы Пугачевой — восьмилетняя Клавдия — вместе с родителями большую часть времени проводит в Штатах, в частности, в Майами. Но и свою родню в Москве девочка навещает довольно часто. Здесь живет ее 29-летний брат Никита Пресняков. А вот именитая бабушка из Малых Бережков перебралась в подмосковную деревню Грязь, доверив родовое гнездо на Истре, так их дом называет Кристина Орбакайте — старшему внуку.

Дочка певицы вместе с мамой прогулялась по городской площади, устроив дефиле прямо на улице. Клавдия вышагивала так, словно оказалась на подиуме. Как и ее маленькая тетушка — семилетняя Лиза Галкина — внучка Примадонны всегда одевается модно и со вкусом. За этим следит Кристина Орбакайте, она часто балует наследницу обновками. Так, в кадре Клавдия позировала в глянцевом пуховике, шапке и брюках скинни. Девочка призывала звездную маму ей подпевать.

Напомним, что дочка Кристины Орбакайте учит испанский язык, также она увлекается балетом и гимнастикой. Певица очень гордится своим младшим ребенком. У артистки есть двое старших сыновей: Никита Пресняков и Дени Байсаров.

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