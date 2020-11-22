«Продолжательница династии»: дочь Карины Мишулиной снимается в кино

Кристина выполняет волю своего знаменитого деда Спартака Мишулина, который мечтал, что внучка станет актрисой.

Карина Мишулина рассказала о знаменательном дне в своей жизни. Накануне звезда сериалов и единственная дочь известного артиста Спартака Мишулина привела на съемочную площадку старшую наследницу Кристину. Девушке предложили роль в кино.

Звездная мама призналась, что волнуется больше, чем когда сама находится под камерами.

«Нервничаю больше, чем она, до 4-х не могла уснуть, а в 6 уже вставать! В мыслях уже проиграла все сто раз за нее», — поделилась Карина Мишулина в Instagram.

Актриса добавила, что приведя на съемочную площадку дочь, она исполнила волю покойного отца Спартака Мишулина, мечтавшего о том, что Кристина продолжит актерскую династию.

«Вспомнила, как папа вел дневник, когда она родилась, и написал там, что очень бы хотел видеть ее актрисой, продолжательницей династии!» — продолжила Карина.

Она рассказала также, что Кристина не очень прислушивается к советам мамы. Сама Карина поступила в юности абсолютно также – она пропускала мимо ушей то, что говорил ей мудрый отец, и отказывалась брать у него уроки.

Спартак Мишулин обижался на дочь. Сейчас, уверена Карина, папа наблюдает за ней и внучкой с небес и радуется их успеху.

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