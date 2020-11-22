«Отхватил себе Жар-птицу»: 71-летняя Пугачева в мини-юбке и алых носках подшутила над Галкиным

Примадонна отечественной эстрады дала понять, что ее второй половинке очень повезло с возлюбленной.

71-летняя Алла Пугачева обладает весьма незаурядным чувством юмора. Вместе с близкой подругой латвийской певицей Лаймой Вайкуле Примадонна то и дело записывает комические ролики. На этот раз артистка решила «поддеть» любимого мужа. В кадре певица позировала в молодежном луке: алом кардигане на пуговицах, таких же ярких носочках, мини-юбке контрастного черного оттенка и полуботинках на небольшом каблучке.

«Отхватил себя Жар-птицу», — подшутила над Максимом Галкиным певица, вызвав у шоумена приступ смеха. «Моя Жар-птица!» — ревниво подтвердил муж Примадонны, который ранее признался, что не имеет ничего против частых визитов Филиппа Киркорова в их загородное поместье.

Как выяснилось, поп-король сцены частый гость в доме Аллы Борисовны. По словам Максима, для их семьи Филипп — это уже что-то святое и очень родное. Естественно, шоумен никогда бы не стал рушить дружбу возлюбленной с бывшим мужем. Тем более, что Галкин прекрасно отдает себе отчет в том, что супруга принадлежит только ему. Не так давно пара обвенчалась в церкви. В 2011 году они поженились, потом завели детей — Гарри и Лизу. А следом скрепили свой союз в подмосковном храме.

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