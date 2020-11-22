«Моему мужу можно поставить памятник»: Ольга Медынич раскрыла детали семейной жизни

Актриса призналась, что абсолютно не приспособлена к быту. Супруг звезды с пониманием реагирует на ее демарши.

Ольга Медынич в 2016 году тайно вышла замуж за актера Джемала Тетруашвили. Пара познакомилась во время съемок в сериале «Светофор» и долго скрывала свои отношения. По признанию 38-летней артистки, их союз – это сплошной компромисс. Джемалу приходится закрывать глаза на абсолютную беспомощность Ольги в быту, а ей – мириться с вспыльчивостью супруга.

«Я забываю, что я делала, что куда положила, где документы. Не понимаю, что такое счетчики. Не знаю, где находится ЖЭК. И в этом плане моему мужу можно поставить памятник, потому что он все терпит», — поделилась Ольга Медынич.

Звезда сериалов рассказала, что Джемал уже не делает ей замечаний, а просто молча ходит и все переделывает по-своему.

Ольге же часто приходится терпеть бурные проявления эмоций и вспыльчивость супруга. Она понимает – горячая кровь, и в такие минуты старается держаться подальше от Джемала. Мало ли что! Чувство юмора в эти моменты тоже не спасает.

«В этот момент просто, беги Оля, беги», — рассказала Медынич в интервью изданию 7days.

К счастью, сделала акцент актриса, вспышки гнева у мужа бывают редко. В целом же, в их семье царит гармония и довольно теплая атмосфера. Супруги, кстати, воспитывают шестилетнего сына Ольги от первого брака.

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