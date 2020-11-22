Вся в маму: Галкин заснял, как Лиза поет песню на французском языке

В этом году двойняшкам Пугачевой и юмориста исполнилось семь лет.

Семь лет назад в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились двойняшки – Лиза и Гарри. У звездных наследников уже есть своя армия фанатов, а заботливый папа не забывает их радовать новыми кадрами с участием дочки и сына. На этот раз юморист опубликовал в своем микроблоге ролик, на котором Лиза поет песню на французском языке.

Ранее Максим показывал фанатам, как они вместе с дочкой изучают иностранный язык, причем, оба довольно бегло на нем говорят. Помимо лингвистических данных Лиза радует родителей и музыкальными. Девочка также играет на рояле.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри стали первоклассниками. Также впервые в школу пошли и другие звездные дети. В их числе сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, сын Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске – Платон.

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