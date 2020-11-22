«Как же приятно»: Стас Костюшкин показал раритетное фото с беременной женой

Певец вспомнил о прекрасном времени ожидания появления на свет своего третьего наследника Мирона.

Известный вокалист Стас Костюшкин – многодетный отец, у музыканта три сына. Старшего наследника Мартина ему родила вторая супруга, танцовщица Ольга, парню уже исполнилось семнадцать лет.

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Стас Костюшкин уже четырнадцать лет счастлив в третьем браке с женой Юлией, которая родила ему еще двоих сыновей – Богдана и Мирона. Младшему из них, Мирону, десятого декабря исполнится пять лет.

Незадолго до появления мальчика на свет его папа и мама устроили невероятно нежную и при этом полную эротики фотосессию. В День сыновей, который отмечается 22 ноября, Стас Костюшкин решил поделиться снимком, хранящимся в семейном архиве, со своей аудиторией. В кадре он нежно придерживает обнаженный животик супруги Юлии.

«Как же приятно, когда телефон напоминает, что было 22 ноября 2015 года», — подписал трогательный снимок Стас Костюшкин.

Ровно через восемнадцать дней после фотосессии Стас и Юлия вновь стали родителями, а у их старшего сына Богдана появился родной брат.

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