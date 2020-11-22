«Не хватает»: Кристина Асмус поделилась архивным снимком с Борисом Клюевым

Бывшая жена Гарика Харламова давно в актерской профессии. Девушка очень дорожит своей карьерой. Не так давно Кристина Асмус признавалась, что боится за творческую судьбу своих именитых коллег в трудное из-за коронавируса время. Артистка заявляла, что все, кто причастен к сцене, — одна большая семья. Именно поэтому Асмус так тяжело переживает утрату наставника и профессионального актера — Бориса Клюева.

Напомним, что Борис Владимирович умер на 77-м году жизни первого сентября 2020 года. Причиной смерти стал рак легких.

Недавно на страничке Кристины Асмус появилась фотография, на которой изображены она и исполнитель роли графа Рошфора в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера». Борис Владимирович и Кристина на снимке стоят в обнимку и улыбаются на камеру.

больше по теме Борис Клюев при жизни помогал с устройством на работу своим бывшим одноклассникам Анатолий Мехтенев отметил, что актер был его настоящим другом.

«Нашла жесткий диск с нашими фото. 2013 год. Любимый мастер, друг, наставник… Любимый Борис Владимирович, как нам вас не хватает…» — призналась Асмус.

Поклонники актрисы поддержали Кристину. Они тоже выразили слова скорби по умершему артисту. Вместе с тем отметили и доброту Асмус.

«Кристина, как аленький цветочек, всех вокруг озаряет своей красотой и теплом», «Да, хороший был актер, приятный человек, жалко, очень жалко!» — написали подписчики артистки в комментариях под фото.

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