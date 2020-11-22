«Эта девочка экономить не привыкла»: Горбань в секси бикини насладилась шампанским у бассейна

В микроблоге Мария Горбань делалась с поклонниками кадрами своего роскошного отдыха. На снимке актриса из сериала «Кухня» предстала у бассейна в алом мини-бикини и с бокалом шампанского в руках. Фанаты девушки не преминули напомнить, что в последнее время все больше и больше звезд отечественного шоу-бизнеса и кино жалуются на отсутствие или нехватку денег, заявляя, что их заработки пострадали из-за коронавируса. Однако экранная «жена» Дмитрия Нагиева на себе экономить не привыкла.

Актриса знает, как привлечь к себе внимание поклонников. Выглядит Горбань просто восхитительно. Девушка воспитывает дочку Стефанию вместе с мужем Кириллом Зоткиным. В одном из интервью Мария призналась, что она с юмором относится к шуткам о бурном романе с Дмитрием Нагиевым.

«Эта девочка экономить не привыкла», «Девушка-мечта», «Еще чуть-чуть и в воду бы нырнула», «О, конфуза не вышла, в воду не свалилась», «Шикарно», «Дорого-богато», «А за чей счет праздник, миледи?!», «Ух, завела и соблазнила», «Кто-то жалуется на отсутствие денег среди звезд, а тут такая роскошь неприкрытая», «Милашка», «Принцесса, любим тебя», «Ну, заслужила», «А где Димон?! Он у вас за официанта?!», «Слишком интимно», — пишут фолловеры.

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