«Пять дней держится температура»: Ирина Агибалова из «Дома-2» пожаловалась на здоровье

Бывшая участница реалити-шоу дала понять, что ее тест на коронавирус оказался положительным.

Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Агибалова и ее супруг Юрий недавно продали огромный дом в Подмосковье и перебрались в квартиру, чтобы жить поближе к старшей дочери Ольге Гажиенко и помогать ей с детьми.

Однако теперь 56-летняя Ирина Александрова очень долго не сможет увидеться с любимыми внуками – женщина заболела коронавирусом, и ей предстоит продолжительное лечение. Пока Ирина Агибалова находится дома, но ее состояние довольно серьезное, она призналась, что очень плохо себя чувствует.

«Я заболела, и уже пять дней у меня держится температура. Состояние ужасное. Сегодня должен прийти результат теста на ковид», — поделилась Ирина Александровна со своей аудиторией в Instagram.

Звезда реалити-шоу добавила, что невероятно напугана самочувствием и высокой температурой. Чуть позже Ирина Агибалова написала в комментариях, что ее тест на ковид готов, и он, к сожалению, положительный.

Поклонники Ирины Александровны желают ей скорейшего выздоровления и советуют сделать КТ, чтобы проверить состояние легких.

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