«Ну, а про «чудо» не знаю»: Мария Шукшина уже год не видела маму своего внука Марка

Фрейя Зильбер родила от Макара Касаткина сына. Но воспитывать кроху она не стала. Тогда ребенка на попечение взяла его именитая бабушка.

Мария Шукшина редко откровенничает о личном и обходит стороной все рейтинговые ток-шоу. Знаменитость считает, что частные аспекты жизни медийных персон да и простых людей, едва ли должны становиться предметом для всеобщего обсуждения. Тем более на телевидении. На днях старший сын артистки — Макар Касаткин отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 23 года. К этому возрасту молодой человек уже успел обзавестись наследником. И женой. Избранницей внука писателя и режиссера Василия Шукшина стала девушка по имени Илона.

Судя по комментариям Марии в соцсети, она тепло приняла невестку в семью и одобрила выбор сына. Чего нельзя сказать о его предыдущей возлюбленной. Поначалу именитое семейство сомневалось в том, что Фрейя Зильбер родила от Макара сына. Они потребовали провести тест на установление отцовства и он, к слову, оказался положительным. Маленький Марк, которому уже исполнилось два годика и правда внук Марии Шукшиной.

Теперь ребенок живет в семье актрисы. А вот его маму телеведущая не видела уже около года, о чем она сообщила в беседе с одной из подписчиц. Имен, разумеется, Шукшина называть не стало. Но когда у актриса спросили, кто такая Илона. Она просто ответила: «Моя невестка». Ранее знаменитость обратилась к сыну-имениннику, признавшись, что любит всю его семью: и Илону, и Маркушу (внук, — Прим. ред.). А вот о маме крохи она не упомянула.

«А кто такая Илоночка, позвольте спросить? И куда делось то «чудо»?» — вопрошала поклонница актрисы. «Илоночка — это моя невестка. Ну, а про «чудо» не знаю, спросите у (ведущих ток-шоу, — Прим. ред.). Мы уже год, как ее не видели», — добавила Шукшина.

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