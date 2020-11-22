«Буду всегда тебя любить»: вдова Дмитрия Хворостовского не может смириться с его смертью

Флоранс Хворостовская скорбит о покойном муже. Она напомнила поклонникам певца, что 22 ноября исполнилось три года, как его нет с нами.

Вдова звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского почтила память покойного мужа в день третьей годовщины его смерти. Флоранс разместила в Instagram несколько архивных фото своей семьи, запечатлевшие радостные мгновения жизни, когда беда еще не пришла, чтобы разрушить их счастье.

«Три года… Покойся с миром, мой принц. Я буду любить тебя вечно», — написала под снимками Флоранс Хворостовская.

Поклонники певца тут же отозвались на скорбный пост его вдовы. Они благодарят женщину за память о муже и признаются, что часто слушают архивные записи композиций в его исполнении.

«Красавец мужчина был. И останется таким в нашей памяти. Люблю и помню!», «Светлая память Дмитрию Александровичу!», «Вечная память навсегда в наших сердцах», «Помним! Любим! Слушаем! Светлая память», — такие комментарии оставили почитатели таланта Дмитрия Хворостовского под постом Флоранс.

Стоит отметить, что вдова музыканта каждый месяц делает скорбные публикации, посвященные памяти Дмитрия Хворостовского.

И судя по всему, за три года, прошедшие со дня смерти певца, в личной жизни Флоранс ничего не изменилось. Она хранит верность покойному мужу, женщину поддерживают ее дети.

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