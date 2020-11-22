«Весь в папу»: Сэм Селезнев из «Дома-2» впервые показал маленького сына

Бывший участник проекта «Дом-2» Сэм Селезнев и его супруга Юлия решили, что пришло время рассекретить своего сына Тимофея. Наследнику пары 20 ноября исполнилось девять месяцев. За это время малыш, конечно же, появлялся в Instagram своих родителей, но ракурсы они выбирали для фото такие, чтобы лица Тимофея не было видно. И вот, наконец, многочисленные поклонники Сэма Селезнева смогли увидеть его сынишку.

Экс-участник реалити-шоу и его супруга Юлия опубликовали снимки Тимофея каждый в своем микроблоге.

«Меня зовут Тимофей и мне исполнилось 9 месяцев (как говорит папа, почти год). Очень рад всех приветствовать! Всем хорошего настроения!» — подписал фото сына Сэм Селезнев.

Очаровательный малыш произвел настоящий фурор в соцсетях своих родителей. Поклонники сошлись во мнении, что Тимофей – настоящая ксерокопия папы.

«Да, сладкий какой очаровашка, улыбашка. Сэмик, ксерокопия твоя», «Пока, конечно, больше на папу похож. Здоровья Тимофею», «Красотуля, весь в папу, счастья ему», «Маленький Сэмик», — высказываются фанаты звезды реалити-шоу.

Напомним, что наследник Сэма Селезнева появился на свет в красивую дату – 20.02.2020. Тимофей стал первым ребенком 41-летнего Сэма, а вот для супруги Селезнева сын стал вторым наследником. У Юлии есть взрослая дочка.

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