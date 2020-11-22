Виктория Макарская рассказала, как едва не погибла, пытаясь забеременеть

Виктория и Антон Макарские долгое время не могли стать родителями. Все попытки, в том числе и два ЭКО, были безуспешными. На протяжении тринадцати лет они мечтали о малыше. В студии программы «Секрет на миллион» 47-летняя Виктория вспомнила, как едва не погибла.

Выяснилось, что в период экстракорпорального оплодотворения ей дали неверную дозу, в результате которой женщина почувствовала сильное недомогание. Муж отвез ее в больницу, где выяснилось, что причиной стали прохудившиеся сосуды. После этого Виктория еще несколько раз попадала в больницу с сильными болями. ЭКО ей делать было нельзя.

После этого пара решила усыновить ребенка, но священник отговорил их это делать. Чудо случилось позже. В 2002 году у пары родилась дочь Маша, а позже и сын Ваня.

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