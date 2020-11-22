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Виктория Макарская рассказала, как едва не погибла, пытаясь забеременеть

Супруги Макарские на протяжении тринадцати лет не могли родить ребенка.

Виктория Макарская рассказала, как едва не погибла, пытаясь забеременеть
Виктория Макарская. Фото: instagram.com/makarskie

Виктория и Антон Макарские долгое время не могли стать родителями. Все попытки, в том числе и два ЭКО, были безуспешными. На протяжении тринадцати лет они мечтали о малыше. В студии программы «Секрет на миллион» 47-летняя Виктория вспомнила, как едва не погибла.

Выяснилось, что в период экстракорпорального оплодотворения ей дали неверную дозу, в результате которой женщина почувствовала сильное недомогание. Муж отвез ее в больницу, где выяснилось, что причиной стали прохудившиеся сосуды. После этого Виктория еще несколько раз попадала в больницу с сильными болями. ЭКО ей делать было нельзя.

После этого пара решила усыновить ребенка, но священник отговорил их это делать. Чудо случилось позже. В 2002 году у пары родилась дочь Маша, а позже и сын Ваня.

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