Две звезды в одном стиле: Валерия в мерцающем силуэтном платье запечатлелась с Киркоровым

С приближением Нового года ощущение праздника все нарастает. И даже эпидемия не может помешать этому радостному процессу, тем более, что российские артисты поддерживают это светлое состояние.

Певица Валерия и Филипп Киркоров обнародовали в личном блоге совместное фото после работы над одним из совместных телепроектов. Судя по их сияющим нарядам в едином стиле, артисты были заняты как раз в одном из новогодних проектов.

«Вчера блистали в блестящем. Филипп, была очень рада повидаться», — подписала кадр Валерия.

Певица примерила серебристое платье в пайетках с V-образным вырезом и пышными рукавами. Звезда выбрала модель с запахом. Музыкант отметился в мерцающем смокинге изумрудного цвета с белым двубортным воротником.

Ранее, жена Иосифа Пригожина поделилась с Teleprogramma.pro фирменным рецептом долмы без мяса, который красиво будет смотреться на любом праздничном столе. Звезда фарширует его творогом с зеленью. Готовится блюдо очень просто, но при этом оно невероятно вкусное, утверждает Валерия.

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