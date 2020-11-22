«Светлый день»: актриса Ирина Гринева в платье-бюстье на запах венчалась в храме

Звезда фильмов «Всегда говори всегда» и «Мой личный враг» также не отказалась от традиционной фаты.

47-летняя актриса Ирина Гринева, полюбившаяся россиянам после выхода фильмов «Только ты…», «Всегда говори всегда» и «Мой личный враг», венчалась с мужем Максимом Шабалиным, чемпионом мира по фигурному катанию.

Пара узаконила свои отношения еще в 2010-м году, но пройти церемонию церковного бракосочетания решилась только сейчас. В храм звезда ступила в белоснежном силуэтном платье-бюстье на запах длины миди. Звезда также украсила свою голову фатой.

«Сегодня мы повенчались в день Архангела Михаила. 10 лет. Светлый день», — написала в личном блоге Гринева.

«Ирочка и Максим!!! Поздравляю вас!!» — откликнулась на новость актриса Елена Захарова. «Благие лета вашей семье!» — пожелала также коллега по театральным подмосткам Марина Александрова. «10 лет уже. Невероятно. Мои дорогие. Будьте счастливы», — обозначилась в комментариях звезда сериалов Ольга Хохлова.

Отметим, что для Ирины Гриневой это первое венчание, однако не первый брак. До отношений с Максимом Шабалиным артистка была замужем за кинорежиссером Андреем Звягинцевым. Во втором союзе у нее родилась дочь Василиса, девочке уже семь лет.

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