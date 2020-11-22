«Сестрички»: Тотьмянина запечатлела красавиц-дочерей от Ягудина

Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе на протяжении многих лет. Накануне они отметили день рождения старшей дочери. Лизе исполнилось одиннадцать лет. Есть у спортсменов и младшая наследница – Мишель, которой этой осенью исполнилось пять. Мама девочек решила запечатлеть их вместе, а результатом поделилась в своем Instagram.

«Сестрички», — подписала снимок Тотьмянина.

Фанаты спортивной семьи не смогли не выразить свои эмоции.

«Милашки! Какие красивые девочки! Счастья вам! Чудесные принцессы», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Алексей Ягудин выступает ведущим в новом сезоне «Ледникового периода», а Татьяна Тотьмянина покинула проект. На одной из тренировок она получила травму и теперь восстанавливается. К слову, соведущей олимпийского чемпиона стала 18-летняя Алина Загитова, которая не так давно сообщила о приостановке спортивной карьеры.

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