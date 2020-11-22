«Вся в маму»: 80-летний Виторган рассмеялся, увидев игру годовалой дочки с телефоном

80-летний Эммануил Виторган и его 58-летняя жена Ирина Млодик воспитывают двух маленьких дочек. Этель исполнилось два годика, а Кларе всего один. Для супруги народного артиста это единственные дети, а старшие наследники любимца российской публики Максим и Ксения уже взрослые.

Не удивительно, что в своих малышках актер и его супруга души не чают, уделяя им практически все свободное время. Их дом просто ломится от многочисленных игрушек, при это родители отдают предпочтение традиционным, редко допуская детей до современных гаджетов. Старшая Этель иногда играет в планшет и смотрит на нем мультфильмы, а вот младшая забавляется с пластмассовыми и плюшевыми игрушками. И, похоже, что малышке они очень нравятся.

В личном блоге Эммануил Виторган показал, как его дочь осваивает телефон, забавно вслушиваясь в трубку. Артист не смог наблюдать за этим зрелищем спокойно и рассмеялся.

«Вся в маму, без телефона не может», — прокомментировал он видео.

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