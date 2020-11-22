«Омерзительная дрянь»: Лазарев-младший в пух и прах раскритиковал постановки Богомолова

Как отметил актер, он не смог досмотреть один из спектаклей до конца и вышел из зала.

Актер Александр Лазарев-младший во время беседы с Петром Лидовым в рамках YouTube-шоу «Изолента Live» в пух и прах раскритиковал творчество режиссера Константина Богомолова мужа светской львицы Ксении Собчак.

«К нам в театр приходил Богомолов. Он у нас ставил два спектакля. Он сначала очаровал Марка Анатольевича Захарова, а потом он быстро разочаровался в нем. Ну, не быстро, но разочаровался. У Марка Анатольевича в творчестве всегда есть тайна. Чтобы было непонятно, о чем речь. И вот однажды я услышал отрывок их разговора. Богомолов говорил: «И вот тут спускается космическое нечто». Я понял, что это все. Так и случилось. Он ставит «Бориса Годунова», «Идиота». И превращаются эти два произведения русского искусства в омерзительную дрянь. Я даже не досидел до конца первого акта». Александр Лазарев-младший

Как отметил Лазарев-младший, Настасью Филипповну в спектакле Богомолова играла молодая актриса. «Он раздел ее донага, посадил за решетку, и она детским голосом рассказывала про менструальную кровь. Вот тут меня не хватило. Я засвистел. А издевательство над Пушкиным? Когда Пушкин пошел пописать в кусты. Я не понимаю, зачем это надо? Если ты не можешь поставить эти спектакли, не втаптывая в грязь их дальше, то не надо трогать русскую классику», — заметил Лазарев.

В конце своей речи он все же похвалил режиссера. «У него много поклонников. Наверное, я не имею права так о нем говорить. Может они его поняли, но я не приемлю это категорически», — заметил актер.

Константин Богомолов – известный российский театральный режиссер и поэт. Он художественный руководитель театра на Малой Бронной.

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