«Пополнение намечается»: 62-летний Яцко вышел в свет с беременной молодой возлюбленной

В недалеком будущем актер станет отцом в третий раз.

Актер Александр Яцко вышел в свет с молодой возлюбленной по имени Дарья. Причем девушка сейчас находится в положении. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Да, пополнение намечается. Но пока рано поздравлять». Александр Яцко

Ранее Александр Яцко уверял, что жениться не планирует. Однако теперь, как говорится, сам бог велел. «У меня пальцы не той конструкции, чтобы держать обручальное кольцо. Оно болтается вечно», — отмечал актер.

А вот бывшая жена Яцко актриса Елена Валюшкина заявила, что сейчас одинока. Со своим новым бойфрендом она рассталась несколько месяцев назад. «Он ждал меня два месяца и ушел. Товарищи, ушел, не жалейте. Провожайте с песнями. Придет другой», — заметила она.

Елена Валюшкина и Александр Яцко были в браке на протяжении девятнадцати лет. У них двое общих детей – сын Василий, которому сейчас 23 года, и дочь Мария. Ей в этом году исполнилось 17 лет.

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