«У меня нога теперь прямая как ракета на ВДНХ»: Владимир Березин рассказал о последствиях ДТП

По словам диктора, его не так давно на машине сбил таксист.

Диктор советского телевидения Владимир Березин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о последствиях аварии, в которой его сбил таксист на своем автомобиле.

«У меня нога теперь прямая как ракета на ВДНХ. Сейчас мне все помогают. В день аварии я поехал на дачу. Иду через дорогу, а потом открываю глаза и вижу, что мой кроссовок стоит отдельно. Слышу, водитель бежит. Лицо разбито, кровь течет. Меня сбил обычный таксист. У него трое детей. Говорит мне, чем теперь кормить их буду. Я тоже виноват. Шел не по пешеходному переходу». Владимир Березин

Как сказал Владимир Березин, у него случился перелом ноги со смещением. «Главное, чтобы все срослось хорошо. Если бы еще шаг-полтора, то погиб. Мог бы потерять мозги до конца жизни. Сделал для себя выводы, что через дорогу надо переходить, как будто ты с тарзанки прыгаешь», — заметил диктор.

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Владимир Березин – известный ведущий концертных мероприятий. В 1994 году получил Орден «За личное мужество».

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