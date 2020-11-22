Нетребко прогулялась в принтованном меховом пальто с перуанской сумкой ручной работы

Анна Нетребко с грустью сообщила поклонникам, что Вена, где у нее квартира, закрылась на карантин. В Австрии оказались на замке практически все заведения, включая учебные. Все, что разрешено гражданам – это прогуливаться на улице. Однако, оперная дива нашла выход из ситуации – это непростое время она решила провести у себя на родине в Краснодаре, где, к тому же, проживает ее отец.

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Вместе с сыном Тьяго, который все равно не может посещать школу, она поспешила в Россию. Известная модница тут же отправилась на прогулку, примерив меховое пальто с изображением звезд и космонавта из СССР. В пандан к нему певица подобрала сумочку ручной работы, которую она привезла из Перу.

Аксессуар привлек внимание мастерицы, которая торговала на улице шапочками собственного производства. Она похвалила произведение своей коллеги по другую сторону света, но заметила, что смогла бы вышить так же.

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