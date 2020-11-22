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«Радикальные меры»: съемки шоу «Танцы» прекратили из-за больного коронавирусом

Работа над проектом продолжится лишь в следующем году.

«Радикальные меры»: съемки шоу «Танцы» прекратили из-за больного коронавирусом
Наставники Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин. Фото: пресс-служба ТНТ

Новый выпуск шоу «Танцы» на ТНТ зрители увидят позднее, чем ожидалось. А виноват в этом коронавирус, которым заразился один участников проекта по имени Раш. Парень сообщил, что узнал о болезни уже на этапе тренировок с другой конкурсанткой Алиной Черновской.

«Мы вынуждены были пойти на радикальные меры», — сказал наставник участников проекта Егор Дружинин сайту «Вокруг ТВ».

Он сообщил, что у всех остальных участников программы тесты дали отрицательные результаты. Как пишет news.ru, в клинике находится также хореограф Игорь Рудник, но его диагноз не уточняется. По данным пресс-службы ТНТ, возобновятся съемки шоу только в следующем году.

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