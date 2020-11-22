«Радикальные меры»: съемки шоу «Танцы» прекратили из-за больного коронавирусом

Работа над проектом продолжится лишь в следующем году.

Новый выпуск шоу «Танцы» на ТНТ зрители увидят позднее, чем ожидалось. А виноват в этом коронавирус, которым заразился один участников проекта по имени Раш. Парень сообщил, что узнал о болезни уже на этапе тренировок с другой конкурсанткой Алиной Черновской.

больше по теме Климова в удлиненных брюках цвета пыльной розы устроила утренний сюрприз сыну Звезда предстала в домашней обстановке в окружении близких и поздравила Матвея с 14-летием.

«Мы вынуждены были пойти на радикальные меры», — сказал наставник участников проекта Егор Дружинин сайту «Вокруг ТВ».

Он сообщил, что у всех остальных участников программы тесты дали отрицательные результаты. Как пишет news.ru, в клинике находится также хореограф Игорь Рудник, но его диагноз не уточняется. По данным пресс-службы ТНТ, возобновятся съемки шоу только в следующем году.

Смотрите также