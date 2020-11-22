Первый муж-красавчик Елены Сафоновой стал бомжом в Израиле

Первый муж актрисы Елены Сафоновой актер Виталий Юшков, с которым она была вместе шесть лет, стал бомжом в Израиле. О мужчине и его жизни рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Социальный работник Владислав Богуславский не раз разговаривал с бывшим актером.

«Оказалось, что он жил в Израиле в подвале дома. Много кошек у него. Его жизнь сгубили алкоголизм и пьянка. У него не появилось друзей. Работал дворником, грузчиком. Его это сломало. Он был перспективным актером. Знаю, что развелся со второй женой. Он не хочет общаться с Еленой Сафоновой и принимать ее помощь. Говорил мне, что у нее всегда была боязнь к микробам. Он живет сейчас в государственном доме престарелых». Владислав Богуславский

По словам актера Алексея Фалилеева, он прекрасно помнит молодого Юшкова. «У нее был муж актер театра БДТ. Никаких шансов у нас не было. Он уже тогда много снимался, потом уехал в Израиль. Все у него вроде, как было хорошо. Как все артисты он выпивал, но чтобы стать бомжом. В театре все было строго с выпивкой, — заметил Фалилеев.

Напомним, что Елена Сафонова позже вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта, но счастья в этом браке не обрела. Позже она судилась со вторым мужем за ребенка, которого не могла вывезти с территории Франции до его совершеннолетия.

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