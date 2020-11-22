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«Самый лучший!»: Волочкова в золотом силуэтном платье пришла на романтическое свидание у побережья

Балерина отдыхает на Мальдивах с возлюбленным.

«Самый лучший!»: Волочкова в золотом силуэтном платье пришла на романтическое свидание у побережья
Анастасия Волочкова Фото: Global look press.

Анастасия Волочкова обнародовала в личном блоге кадры романтического свидания на Мальдивах, которое устроил ей ее таинственный возлюбленный. Балерина в настоящий момент отдыхает на райских островах со своим бойфрендом, внешность которого уже год держит от публики в секрете.

Специально для ужина на побережье звезда примерила платье длины мини, украшенное золотыми пайетками, подобрав к нему в тон босоножки на танкетке. А вот ее мужчина выбрал демократичный наряд, отдав предпочтение джинсовым бермудам с эффектом состаривания и белый свитшот. Возлюбленный Анастасии также оказался без обуви.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: www.instagram.com/volochkova_art/

По традиции, его лица на опубликованном в Сети фото не было видно. Отметим, что в январе на свое 44-летие Волочкова говорила, что собирается выйти замуж осенью этого года, однако свадьбы так и не случилось. О своем избраннике она написала в Instagram:

«Самый лучший! Любящий, добрый, открытый, молодой, стройный, с чувством юмора и замечательный. Поэтому мы вместе».

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