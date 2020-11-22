«Работает в государственной сфере»: Елена Воробей вышла в свет со своим возлюбленным

По словам 53-летней актрисы, она сейчас счастлива в новых отношениях.

Звезда пародий Елена Воробей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что у нее появился любимый человек, рядом с которым она безумно счастлива. Мужчина оказался видным чиновником, занятым в государственной сфере.

«Переписываюсь недавно с друзьями и на вопрос, где нахожусь отвечаю, что на концерте. Они мне говорят: «Сволочь, будь ты счастлива». У меня все нормально сейчас в личной жизни. Я с любимым человеком. У него, кстати, как и у меня все прекрасно с чувством юмора. Работает в государственной сфере. Мы вместе провели период самоизоляции». Елена Воробей

Как отметила актриса, возможно, не за горами ее свадьба. «Что касается свадьбы, то пока не знаю. Наши отношения пока только укрепляются, но все еще впереди», — заявила она.

Напомним, что Елена Воробей трижды была замужем. Первые два брака были фиктивными. С третьим мужем актером Андреем Кислюком она была вместе на протяжении десяти лет, после чего пара распалась.

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