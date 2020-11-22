Климова в удлиненных брюках цвета пыльной розы устроила утренний сюрприз сыну

Звезда предстала в домашней обстановке в окружении близких и поздравила Матвея с 14-летием.

42-летняя Екатерина Климова – многодетная мама. Она воспитывает четверых детей от троих мужей.

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Старшей Елизавете уже 19 лет, она учится на журналиста в вузе и появилась в отношениях с первым мужем артистки ювелиром Ильей Хорошиловым. Младшая наследница 5-летняя Белла родилась в браке с актером Гелой Месхи. А мальчики — 12-летний Корней и 14-летний Матвей – являются сыновьями артиста Игоря Петренко, второго супруга звезды сериала «Бедная Настя».

Матвей отпраздновал свой день рождения накануне. Климова в окружении других наследников и мамы устроила парню утренний сюрприз. Спустившийся со второго этажа особняка мальчик увидел своих близких, которые пропели ему традиционный куплет песни «С днем рождения тебя». Они торжественно вручили ему подарки и торт, предложив задуть на нем свечи, а также загадать желание.

Вся семья предстала в домашних одеяниях. Екатерина Климова выбрала один из своих самых любимых оттенков – пыльной розы, примерив в этом цвете удлиненные брюки-трубы и кардиган.

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