«Сидим без денег»: Дронов из «Ворониных» рассказал о бедственном положении актеров сериала

По словам звезды фильма, после смерти «экранного отца» Бориса Клюева их жизнь остановилась.

Актер Георгий Дронов, который сыграл главную роль в сериале «Воронины», в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о бедственном положении актером из этого фильма.

«Да, мы сидим без денег. Любой человек из нашей съемочной группы понимает, что с уходом из жизни нашего экранного папы Бориса Клюева жизнь «Ворониных» остановилась. Я основной кормилец в семье. Не служу в академическом театре. Все мои роли коммерческие. Сейчас нет финансовой поддержки из-за коронавируса». Георгий Дронов

Как отметил актер, один из банков, где у него кредит, пошел ему навстречу. «Они заморозили выплату кредита на полгода. Я могу работать дворником и педагогом, постановщиком и воспитателем. Но меня готовили к актерской карьере, поэтому я не понимаю, зачем мне теперь компьютером забивать гвозди», — заявил он.

Сериал «Воронины» шел на канале СТС в течение десяти лет. После смерти Бориса Клюева его дальнейшая судьба неизвестна.

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