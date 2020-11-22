«Я тебя очень люблю!»: Татьяна Власова о последних словах Армена Джигарханяна перед смертью

Как отметила его вторая жена, актер никогда не жаловался на жизнь.

Вторая жена народного артиста Армена Джигарханяна актриса Татьяна Власова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о последних словах супруга перед смертью.

«Он мне сказал: «Я тебя очень люблю». У него была в тот момент уже мученическая улыбка. И на следующий день его не стало. Он мужественный человек, мужчина. Никогда не жаловался. Он был великий человек и актер». Татьяна Власова

Как отметила Власова, однажды она задала мужу вопрос: «А что ты для себя попросишь?» «Он тогда ответил: «А для себя просить стыдно». Он был очень неприхотливым. Его устраивало, что мы не были богатыми. Есть люди, которые любят антиквариат, хрустальные люстры какие-то. Ему не надо было, и мне не надо. У нас было совпадение вкусов. Он любил путешествовать, машину водить. Мы с ним всю Европу объездили. Были первым автотуристами в СССР. Все удивлялись, куда вы поехали», — заметила Власова.

больше по теме Пасынок Джигарханяна показал усыпанную цветами могилу артиста на Ваганьковском кладбище На снимках также можно увидеть жену актера Татьяну Власову.

Напомним, что Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Его похоронила около могилы дочери на Ваганьковском кладбище.

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