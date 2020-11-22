Анна Нахапетова рассказала, что спасло ее от депрессии после смерти мамы Веры Глаголевой

Балерина Анна Нахапетова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что от затяжной депрессии в августе 2017 года, когда умерла ее знаменитая мать актриса Вера Глаголева, ее спасла работа в театре Романа Виктюка.

«Я работаю в театре Роман Виктюка и участвую в пяти спектаклях. Исполняю главные роли. Когда мамы не стало, то они мне очень помогли, потому что только работа могла меня спасти в данной ситуации».

Анна Нахапетова

Интересно, что не все с радостью играли в спектаклях мастера. К примеру, певица Алла Пугачева много лет назад отказалась. Ей не понравилась роль женщины, доживающей свой век в доме престарелых. А вот Вера Васильева ухватилась тогда за работу.

«Это произошло под финал моей актерской жизни, когда я мало на что могла уже рассчитывать. Благодаря Роману Виктюку я молодела. Он всегда был очень добр и чуток. С ним было нестрашно. Это горе, что он ушел от нас. Я просто разбита. Но спасибо судьбе, что я была рядом с особенным человеком. Его надо было жалеть и понимать», — сказала 95-летняя актриса.

больше по теме Нахапетова разместила уникальный снимок, на котором она во младенчестве с юными родителями Балерине 14 октября исполнилось 42 года.

Напомним, что Роман Виктюк умер от коронавируса в возрасте 84 лет. Он будет похоронен в родном Львове на Украине.

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