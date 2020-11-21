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«Не только Петросян может»: 73-летний Бари Алибасов и его новая помощница ждут ребенка

PR-директор артиста Вадим Горжанкин рассказал, что девушка по имени Виктория находится на шестой неделе беременности.

«Не только Петросян может»: 73-летний Бари Алибасов и его новая помощница ждут ребенка
Бари Алибасов. Фото: Globallookpress.com

Бари Алибасов часто оказывается в центре скандальных историй. В 2019 году все обсуждали, как он случайно выпил ядовитое вещество и оказался в больнице. Продюсер заверял, что находился в коме и питается только детским пюре, но на детекторе лжи выявили, что он лишь пригубил вредную жидкость, а все остальное было пиаром. Его брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной тоже оказался нестабильным. Супруги то судятся из-за квартир, то подают на развод, а потом забирают заявление.

На прошлой неделе Федосеева-Шукшин все же решила расстаться с Алибасовым. А недавно продюсер привел домой молодую девушку, которая стала его помощницей. Это и  стало последней каплей, которая подтолкнула артистку к разводу. Прошло не так много времени, а теперь продюсер группы «На-На» сообщил, что скоро станет отцом во второй раз. Радостным известием поделился с журналистами его PR-директор Вадим Горжанкин.

«Сейчас Виктория находится на 6-й недели беременности», — поделился он.

«Не только Петросян может, я тоже хочу любить и быть любимым», — заявил у же 73-летний Алибасов. «Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17», — добавил он в соцсети.

Свое слово сказал и новая возлюбленная продюсера. Девушка знает, что он еще женат и надеется, что Лидия Николаевна не передумает на этот раз разводиться с ним.

«Я счастлива, что рожу еще одного нанайца», — отметила Виктория.

Примечательно, что публика неоднозначно восприняла новость. Многие снова подумали, что Алибасов пиариться. Другие стали ругать Бари Каримовича за роман с юной особой. Напомним, что у продюсера есть взрослый сын Бари Бариевич  от бывшей избранницы Елены Уронич.

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