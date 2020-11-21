Алена Косторная призналась, что после перехода в команду Евгения Плющенко визжит от восторга

Фигуристка Алена Косторная заявила, что ей безумно нравится работать в команде двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Как известно, в сентябре этого года он пригласил в свой штаб канадскую фигуристку и хореографа Ше-Линн Бурн. Ее цель была проста — поставить новую программу для Косторной.

«Я очень давно хотела поработать именно с ней и была очень рада, когда узнала о такой возможности. Мне было неважно, онлайн, офлайн, я просто визжала от восторга». Алена Косторная

Как добавила Косторная, у Плющенко совершенно другой подход к тренировочному процессу нежели был в ее прежней команде. Все проходит очень спокойно и без криков, которые ее очень отвлекали от плодотворной работы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алена Косторная покинула несколько месяцев назад команду Этери Тутберидзе. Расставание получилось достаточно болезненным и скандальным. Кстати, звезда последовала примеру другой талантливой фигуристки Александры Трусовой. Та ушла к Плющенко от Тутберидзе чуть раньше.

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