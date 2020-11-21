«Получает гонорар в валюте»: директор Ротару пожаловался на отсутствие концертов у певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров объяснил, почему яркая исполнительница уже больше года не выступает в России. По его словам, всему виной дороговизна логистики. Организаторам выступлений надо выложить только по этой статье расходов два миллиона рублей, чтобы привезти звезду. Плюс немалый гонорар.

«Она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет». Сергей Лавров

По словам Лаврова, сегодня заказчики выбирают для выступлений тех, кто подешевле. Как подчеркнул Лавров, кругом кризис, денег не хватает, поэтому ее и не зовут в Россию.

Ранее стало известно, что Ротару бесплатно выступит на «Песне года». Она в отличных отношениях с композитором Игорем Крутым и не смогла отказать своему давнему другу, которого сильно уважает, сообщает «Собеседник».

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