«Согласна на такую участь»: Боярская готова последовать советам отца и стать домохозяйкой

По словам актрисы, она была бы очень счастлива при таком развитии сценария.

Актриса Елизавета Боярская в интервью для YouTube-канала Meduza заявила, что была бы рада стать домохозяйкой, о чем всегда мечтал ее знаменитый отец «главный мушкетер страны» Михаил Боярский.

«Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива. Ему интересно, он наслаждается ролями, новыми возможностями, а я занимаюсь детьми. Я сто процентов согласна на такую участь». Елизавета Боярская

Как отметила Боярская, ее муж не так давно ушел из театра и сосредоточился на работе в кино. У нее же в жизни все наоборот. Она хочет больше себя посвящать театру. По ее словам, ей очень комфортно в Малом драматическом театре на улице Рубинштейна. При этом она заметила, что в кино ее можно будет увидеть, но ролей будет не так много, как раньше.

Ранее Актер Михаил Боярский говорил, что главное предназначение женщины – семья, а не карьера. По его словам, он не гордится ни одной ролью дочери в кино.

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