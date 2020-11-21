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Эксперт назвал стоимость орденов Евгения Евстигнеева, вывезенных Ириной Цывиной в Америку

Как отметил специалист, ордена и медали в нашей стране официально запрещены к продаже.

Эксперт назвал стоимость орденов Евгения Евстигнеева, вывезенных Ириной Цывиной в Америку
Евгений Евстигнеев. Фото: Globallookpress.com

Эксперт по оценке орденов и медалей на правах анонимности рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro, сколько примерно стоят ордена актера Евгения Евстигнеева, вывезенные за несколько лет до своей смерти актрисой Ириной Цывиной.

Ирина Цывина
Ирина Цывина. Фото: Globallookpress.com

«Ордена и медали вообще-то в нашей стране запрещены к продаже. Но на черном рынке, конечно, их порой выставляют. Скажу, что Орден Ленина — самый дорогостоящий из того, что было вывезено в Америку. Он стоит порядка 120 тысяч рублей. Все остальные медали стоят в районе пяти тысяч рублей и меньше».

Эксперт по оценке орденов и медалей

Известно, что у подруги Цывиной Нателлы, которая является крестной матерью ее сына Евгения Благонравова, хранятся теперь наградная книжка к званию «Народный артист СССР», Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, принадлежащие когда-то Евстигнееву.

Кстати, Нателла не собирается оставлять ордена у себя. В будущем их могут передать одному из российский государственных музеев.

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