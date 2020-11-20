«Эта фотография сделана в палате»: Савичева поделилась архивным снимком новорожденной дочери

Певица призналась, что очень скучает в разлуке с маленькой наследницей.

Так вышло, что известная вокалистка Юлия Савичева и ее супруг вынуждены жить в разлуке с дочкой Аней. Пара находится в России, а их наследница с бабушкой и дедушкой, родителями своего папы, живет в Португалии. В Instagram Юлия Савичева призналась, что до жути соскучилась по своей крошке.

Юлия вспоминает до мельчайших деталей подробности того дня, когда Анечка появилась на свет. Как только малышка заплакала, молодая мама запела ей колыбельную, которую девочка слышала, находясь в утробе. Это ее тут же успокоило.

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Певица призналась, что ее поразил взгляд новорожденной дочери, он показался ей каким-то космическими и очень глубоким. А также Юлия Савичева поделилась самым сокровенным — снимком с дочерью, сделанным через несколько часов после ее рождения.

«Эта фотография сделана уже в моей палате. Я никогда не забуду, как она впервые посмотрела на меня. Это был настолько взрослый, осмысленный и глубокий взгляд!» — поделилась звезда.

Юлия очень надеется, что скоро они с мужем смогут полететь в Португалию, и наконец-то обнимут свою ненаглядную малышку, которая уже заждалась маму и папу.

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