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«Прости, что не смогла уберечь»: Бузова обратилась к младшей сестре на фоне ее инсульта

Накануне стало известно о состоянии здоровья Анны Бузовой.

«Прости, что не смогла уберечь»: Бузова обратилась к младшей сестре на фоне ее инсульта
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Младшая сестра Ольги Бузовой — 32-летняя Анна — недавно перенесла инсульт. Об этом девушка сообщила накануне. Болезнь сестры застала врасплох Ольгу, а после случившегося она опубликовала трогательный пост в Instagram, который сопроводила совместным снимком. Певица вспомнила, как Анна ухаживала за ней во время ее простуды, а также отметила, что они иногда ссорятся, но быстро мирятся.

«Прости, что не смогла уберечь тебя от этого, если бы была такая возможность я бы на себя взяла всю эту боль, которую ты испытываешь сейчас! Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты была счастлива и здорова!» — написала Бузова.

Сейчас здоровью Анны ничего не угрожает. Она уже читает вслух скороговорки и разговаривает.

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