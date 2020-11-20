«Прости, что не смогла уберечь»: Бузова обратилась к младшей сестре на фоне ее инсульта

Младшая сестра Ольги Бузовой — 32-летняя Анна — недавно перенесла инсульт. Об этом девушка сообщила накануне. Болезнь сестры застала врасплох Ольгу, а после случившегося она опубликовала трогательный пост в Instagram, который сопроводила совместным снимком. Певица вспомнила, как Анна ухаживала за ней во время ее простуды, а также отметила, что они иногда ссорятся, но быстро мирятся.

«Прости, что не смогла уберечь тебя от этого, если бы была такая возможность я бы на себя взяла всю эту боль, которую ты испытываешь сейчас! Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты была счастлива и здорова!» — написала Бузова.

Сейчас здоровью Анны ничего не угрожает. Она уже читает вслух скороговорки и разговаривает.

Смотрите также: