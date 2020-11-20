При загадочных обстоятельствах: умерла звезда шоу «Наша Russia» Людмила Князева

Стало известно о кончине 82-летней звезды шоу телеканала ТНТ «Наша Russia» Людмилы Князевой. Актриса скончалась при загадочных обстоятельствах. В деталях смерти Людмилы Николаевны разбираются следователи.

Тревогу забила внучка Князевой. Молодая женщина была очень близка со своей бабушкой, часто с ней общалась и выходила на совместные прогулки. Но в какой-то момент Людмила Николаевна перестала отвечать на телефонные звонки, а когда внучка пришла к ней домой, та не открыла дверь. Родственница немедленно обратилась в полицию и МЧС. Квартиру вскрыли и обнаружили бездыханное тело Людмилы Князевой, лежавшее в луже крови.

При этом медики, осмотревшие тело Людмилы Николаевны, заявили, что следов насильственной смерти не обнаружено.

«Однако на полу в комнате, а также на самом теле женщины была кровь. Тело направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти», — цитирует издание «Комсомольская правда» свой источник в силовой структуре.

Стоит отметить, что, помимо роли бабушки в скетчкоме «Наша Russia», поклонники помнят Людмилу Князеву по сериалам «Глухарь», «Будет светлым день», «Товарищ Сталин» и других.

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