«Семейный праздник»: Пелагея пришла на вечеринку в двухцветном платье миди, а Шубская — в перьях

Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале спела в честь именинницы в компании с Сергеем Шнуровым.

Певица Пелагея на личной страничке в Instagram поделилась свежими кадрами, посетив вечеринку по случаю дня рождения младшей дочери режиссера Веры Глаголевой. 27-летие Анастасия Шубская отпраздновала с шиком в компании именитых гостей. Экс-возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина поднялась на импровизированную сцену вместе с Сергеем Шнуровым и спела для именинницы. Фотоотчетом с вечеринки наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале поделилась в Instagram-карусели в личном профиле.

«С прошедшим днем рождения, дорогая!! Умница, красавица, чудесная жена, дважды мама и замечательный друг! Люблю вас с Александром!! Спасибо за приглашение на твой семейный, теплый праздник», — отметила певица.

Примечательно, что Пелагея облачилась в двухцветное бежево-черное платье миди, дополнив вечерний аутфит сливочной сумочкой и нюдовыми туфлями-лодочками на шпильке. А именинница отдала предпочтение блестящему черному платью макси с разрезом и перьями, украшающими линию декольте. Праздничный наряд Анастасии Шубской переливался под объективами фотокамер. Длинные локоны модель оставила распущенными.

Смотрите также: