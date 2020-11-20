«Агата, ты просто бомба»: Муцениеце в мокром купальнике блеснула бедрами в бассейне

Актриса из фильма «Тобол» похвасталась стройной фигурой, напомнив, что она не пропускает утренние пробежки.

Актриса из фильма «Тобол» еще будучи замужем за Павлом Прилучным жаловалась, что ей никак не удается похудеть после второй беременности. На тот момент возлюбленный уговаривал Агату подарить ему еще одного малыша. Вот только становиться многодетной мамой знаменитость не спешила. И как выяснилось, не зря. Вскоре всплыли подробности семейных отношений Прилучного и Муцениеце. Девушка призналась, что после крупной ссоры актер из сериала «Мажор» поднял на нее руку, выбросил ее смартфон на улицу и перепугал детей.

В итоге супруги развелись: Агата спешно с сыном Тимофеем и дочкой Мией переехала в городскую квартиру, а Павел, судя по слухам, сошелся с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

После расставания с мужем Муцениеце заметно похорошела. Она не пропускает утренних пробежек. И активно делится фото и видеоотчетами своих тренировок. На свежих кадрах актриса предстала в бассейне в мокром купальнике, зазывно блеснув упругими бедрами и подтянутым «орешком».

«Пока моя кошка ловит муху, решила выложить это видео, не зря же бегаю, да и бассейн такой красивый», — пошутила Агата.

«Милашка», «Это неправда, что русалок не бывает. Во всяком случае, одну из них я знаю лично», «Само очарование, суперская», «Прилучный нервно курит и глодает кости», «Агата!! Ты космическая женщина», «Какая красота! Девушка огонь!», «Агата, ты просто бомба!!», «Агата клевая! Фигура супер!!! Как девочка! Так держать», «Паша всплакнул», — пишут фолловеры.

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