«Дробышата в Китае»: Виктор Дробыш запечатлел творчество своих детей

Виктор Дробыш — отец четверых детей. Старшие сыновья Валерий и Иван от первого брака с поэтессой Еленой Стюф пошли по стопам отца. Валерий является соавтором песен, а Иван — барабанщик. 12 лет назад композитор женился во второй раз. Во втором браке с Татьяной у композитора родились дочь Лида и сын Даниил. В своем Instagram Дробыш опубликовал видеоролик с детским творчеством.

«Представляем вашему вниманию концерт под названием «Дробышата в Китае». Приятного просмотра!» — написал Дробыш.

Напомним, что недавно композитор заразился коронавирусом. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу. Позже состояние Дробыша стабилизировалось.

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