«Одно лицо»: Татьяна Васильева уверена, что внучка растет ее точной копией

Известная актриса Татьяна Васильева — богатая бабушка. У звезды четверо внуков. Одним ее осчастливила дочка Лиза, а тремя — сын Филипп, у него два сына от первого брака и дочка Мирра от второго.

Татьяна Васильева обожает всех своих внуков, но с младшей, четырехлетней Миррой, у актрисы, похоже, особая связь. В семье считается, что крошка унаследовала характер и внешность своей знаменитой бабушки.

Фотографии Мирры ее родители стали показывать в Instagram с первых месяцев жизни девочки, и уже тогда говорили, что крошка — копия бабушки. По мере того, как Мирра растет и меняется, она все больше становится похожей на свою старшую родственницу. В эту версию верит и поддерживает ее сама Татьяна Васильева.

Актриса разместила в Instagram коллаж, составленный из двух портретов — своего и Мирры.

«Как мне видится, одно лицо», — подписала снимок Татьяна Васильева.

Поклонники звезды поддержали ее, сообщив, что и они видят определенное сходство: тот же взгляд, та же открытая улыбка.

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«Скорее, одно содержание», «Абсолютная копия!», «Да! Обе красавицы!» — высказываются подписчики Татьяны Васильевой.

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