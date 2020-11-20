Крупная сумма: Михаил Ефремов отдал долг за похороны Сергея Захарова

На счет погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова поступила последняя сумма от Михаила Ефремова. В иске, который подавал адвокат семьи потерпевших Александр Добровинский, в связи с расходами на погребение значилась крупная сумма, порядка 111 тысяч рублей. Правозащитника возмутил тот факт, что Ефремов возместил только моральную компенсацию в размере трех миллионов рублей, а траты на похороны — нет.

Заседание суда по этому вопросу должно было состояться 23 ноября, но адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал «СтарХиту», что сумму уже перевели на счет семьи Захарова. Теперь, по его словам, никаких претензий со стороны родственников погибшего водителя быть не должно.

Ефремов тем временем находится в СИЗО № 3 Белгорода на карантине в отдельной камере. Наказание актер будет отбывать в исправительной колонии № 4.

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