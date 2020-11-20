«Ехали медведи»: Орбакайте показала мужа на детском велосипеде

Кристина Орбакайте несколько дней назад воссоединилась с семьей. Дочь Аллы Пугачевой оставляла мужа и дочь в Нью-Йорке, чтобы дать в Москве несколько спектаклей — впервые за последние полгода она вышла на долгожданную сцену. Гастроли закончились, и дома ее встречали радостно все, включая любимую машину.

В новой публикации Орбакайте показала, как ее муж, бизнесмен Михаил Земцов, осваивает новый вид транспорта — детский велосипед. Верхом на двухколесном мужчина сделал круг.

«Ехали медведи на велосипеде», — подписала видео Кристина.

Очевидно, что велосипед мужчине мал. Рядом стояла его восьмилетняя дочь Клава, которая ждала, пока папа накатается.

Напомним, что Кристина Орбакайте и Михаил Земцов вместе с 2005 года. В 2012 году у них родилась дочь Клавдия — третий ребенок для Орбакайте, которая воспитала двоих сыновей от предыдущих мужей.

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